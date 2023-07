Ukrajna nem találja a rést az pajzson – stratégiaváltás következhet?

A sokat emlegetett ukrán ellentámadás elég érdekes módon alakul, aminek az oka, hogy az ukránok felismerték: nem tudják, hogy hol lehetne – ha egyáltalán lehet – hatékonyan megtámadni Oroszországot − mondta el lapunknak Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. − Az, hogy az ellentámadásban lesznek-e sikerek, egyelőre nem tudni, de ami látszik, hogy az ukránok nem számítottak ekkora ellenállásra, mint amibe beleszaladtak, és hatalmas veszteségeik voltak. Ezért le is kellett fékezni, mert ez az állapot nem volt tartható – tette hozzá.

Harctéri kísérletezés

Az elmúlt napok fejleményeit figyelve felmerül a kérdés: Kijev stratégiát váltott? Hétfőn két robbanás is megrázta az Oroszországot a Krím félszigettel összekötő Krími hidat. A híd rekonstrukciója jelenleg is zajlik, részlegesen már megnyitották az autós forgalom előtt, ugyanakkor hónapokig is eltarthat a teljes helyreállítás. Ezt követően tegnap hajnalban az orosz hatóságok közlése szerint 28, a 2014-ben annektált félsziget felé tartó ukrán drónt semmisítettek meg.

– Már az is meglepőnek tűnhet, hogy a híd még áll, hiszen adná magát, hogy elpusztítsák. Ezt az ukrán katonai vezetés is biztosan így gondolja, de ezt talán sem Kijevben, sem Berlinben, sem pedig Washingtonban nem támogatják, mert túl veszélyesnek gondolhatják – mutatott rá Gyarmati István. – Teljesen logikusnak tűnő, és talán a legfontosabb cél – folytatta –, hogy elvágják, de legalábbis nagyon veszélyessé tegyék a Krím félsziget utánpótlását.

Mivel nem találják a rést, ezért harcfelismerést végeznek az ukrán erők, hogy ezzel is teszteljék az orosz védelmet, hátha találnak olyan területet, aminek a megtámadásához elegendő átütőerejük van

– vélekedett Gyarmati István.

A szakértő szerint mivel az offenzíva teljesen másképpen alakul, mint ahogyan azt az ukránok tervezték, ez a jellegű kísérletezés még pár hétig eltarthat, Kijev feltérképezi, mire hogyan reagálnak az oroszok.

Ebbe beleférhet a híd további támadása is

– mutatott rá. Amennyiben valóban sikerülne megszakítani az összeköttetést Oroszország és a Krím félsziget között, az hatalmas ukrán siker lenne, Moszkvának pedig óriási arcvesztést jelentene.