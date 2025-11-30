Srí Lankaáldozatárvíz

Srí Lankán már egymillió embernek kellett elhagynia otthonát az árvíz és a földcsuszamlás miatt

Már legalább 159 halottat és több mint 200 eltűntet tartanak nyilván az országban, ahol a Ditwah ciklon tombolt az elmúlt napokban.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 30. 9:04
Tovább emelkedett a Ditwah ciklon keltette heves esők és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma Srí Lankán, ahol már legalább 159 halottat és 203 eltűntet tartanak nyilván a hatóságok – jelentette be vasárnap a szigetország katasztrófavédelmi ügynöksége (DMC) legújabb jelentésében.

Several residents walk through floodwaters carrying their belongings after heavy rains from Cyclone ''Ditwah'' sweep through Colombo, Sri Lanka, on November 28, 2025. (Photo by Krishan Kariyawasam/NurPhoto) (Photo by Krishan Kariyawasam / NurPhoto via AFP)
Az utakaz is elönti a víz Srí Lankán (Fotó: Krishan Kariyawasam/NurPhoto via AFP)

A hatóság egy nappal korábban még 123 halottról és 130 eltűnt emberről számolt be.

A katasztrófavédelmi központ vasárnap azt írta, ugyan a ciklon elvonult India irányába, a srí lankai főváros, Colombo súlyos áradásokkal küzd. „Bár a ciklon elvonult, jelenleg erős esőzések árasztják el a Kelani folyó partján lévő, alacsonyan fekvő területeket”.

Anura Kumara Disszanajake államfő szombaton rendkívüli állapotot hirdetett. A hadsereget is bevetették a mentési műveletek támogatására.

Srí Lanka nemzetközi segítséget kért a mintegy 833 ezer árvízkárosult támogatására, akikhez még 122 ezer, ideiglenes menedékhelyeken elszállásolt személy is csatlakozik. Több mint 20 ezer lakóépület dőlt romba. A hatóságok szerint a lakosság mintegy harmada még mindig áram és folyóvíz nélkül van.

Ez a legsúlyosabb természeti katasztrófa az országban 2017 óta, amikor árvizek és földcsuszamlások több mint 200 ember életét követelték.

Borítókép: Árvíz elől menekülő emberek Srí Lanka fővárosában  (Fotó:Krishan Kariyawasam/NurPhoto via AFP)


