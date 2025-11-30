Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A zsebmessiás tomboló üzemmódba kapcsolt

Szabó Gergő
2025. 11. 30. 7:18
Szabó Gergő Pesti Srácok: „A csalódott zsebmessiás tomboló üzemmódba kapcsolt, igaz, eddig sem volt kifejezetten nyugodt, fenyegetett, akit tudott, ráküldte a hordát bárkire, aki ellen mert szegülni az akaratának. Az 1300 milliárd forintos tiszás megszorító csomag kiszivárgása azonban úgy látszik, újabb emberszabású maradék réteget hántott le Magyar Péterről, aki borzasztóan gyengén, de állhatatosan tagadja a tagadhatatlant, közben pedig saját aktivistáin és segítőin veri el a port. Csodálkozni ugyan nincs mit ezen, de azért megdöbbentő ez a tombolás, ez az elképesztő gyűlölet és görcsösség. Ne felejtsük, ezek az emberek Szeretetországot építenek.”


 


 

