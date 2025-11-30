40 éve debütált a Subaru forradalmi technikájú sportautója

Technológiailag igen fejlettek és megbízhatóak, még ott is képesek biztonságosan továbbhaladni, ahol az aszfalt véget ér, de nem a dizájn az erősségük: ilyen híre volt a 80-as években a Subaru autóinak, amelyeket akkoriban már csak összkerékhajtással gyártott a Fuji Heavy Industries-hoz tartozó japán vállalat.

A négykerékhajtás a 80-as évek közepén még ritka volt a személyautók körében

Fotó: Subaru

Aztán amikor a látogatók meglátták a márka új modelljeit az 1985-ös Frankfurti Autószalonon (IAA), alig hittek a szemüknek, ugyanis annyira futurisztikusra sikerült az XT Turbo formája. A lapos újdonság avantgárd, ék alakja és felugró fényszórói a legmagasabb szintű aerodinamikát és a sportautó-esztétikát testesítették meg, de műszakilag is előremutató volt:

ez volt az első kupé alacsony súlypontot adó, turbófeltöltős boxermotorral és kapcsolható – 1987-től állandó – összkerékhajtással.

Másfélszeres teljesítmény a feltöltéstől

1985 szeptemberében az összkerékhajtásra specializálódott Subaru végre motorgyártóként is elismeréseket gyűjtött a két új, turbófeltöltős boxerrel szerelt modelljének köszönhetően. A látványos stílusú, 2+2 személyes XT kupé mellett a Leonéban is elérhető volt az új fejlesztésű, 1,8 literes turbós négyhengeres, akár kombi karosszériával is.

136 lóerőt hoztak ki 1,8 literből – 40 éve ennek a csodájára járt a világ

Fotó: By Ken T1381/commons.wikimedia.org

A turbófeltöltő a modern felépítésű, felül fekvő vezérműtengellyel és hidraulikus szelephézag-állítóval ellátott benzinmotor teljesítményét 90-ről az akkoriban tekintélyesnek számító 136 lóerőre növelte, a maximális nyomaték (196 Nm) pedig már 2800-as fordulatszámtól rendelkezésre állt. Ez a motor volt az autóipar egyik első, nagy sorozatban gyártott turbófeltöltős benzines erőforrása, továbbá úttörő volt a háromutas katalizátor bevezetésében is.

Már ebben is szimmetrikus volt a 4WD

9 másodperc alatt gyorsult százra, és 200 km/h volt a végsebessége

Fotó: Subaru

Nem sokkal az XT kupé világpremierje után a japán gyártó 1987-ben az összkerékhajtás terén is újításokat kínált. Míg addig a Subarukat alapvetően elsőkerék-hajtású járművekként tervezték, ahol a hátsókerék-hajtás gombnyomással, elektropneumatikusan volt kapcsolható laza talajon, a Leone 1800 Turbo és az XT Turbo négyfokozatú automata sebességváltóval kombinálva

állandó összkerékhajtást kínált, változó nyomatékelosztással az első és a hátsó kerekek között.

Az első tengelyre mechanikusan, két azonos méretű fogaskerékpáron, a hátsó tengelyre pedig hidraulikusan, egy olajfürdőben működő többtárcsás kuplungon keresztül jutott el a nyomaték.