1.: Sajnos nem az EU vezetőinek a „karácsonyi vásárát” verik szét ezek.

2.: Még mindig nem látszik sem szándék, sem erő, sem akarat, hogy ezeket kitakarítsák Európából. Egyszer és mindenkorra, örökre, bárhogyan.

Addig pedig nem lesz nekik sem nyugodt Adventjük, sem békés, áldott karácsonyuk, sem normális életük.

Kérdés, hogy akarják-e még egyáltalán?

https://mandiner.hu/kulfold/2025/11/nem-birnak-magukkal-mar-a-nyitoesten-szetcsaptak-a-migransok-a-brusszeli-karacsonyi-vasart-video