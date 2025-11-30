Inter MiamiNew York CityPascal JansenLionel MessiMLS

A volt Fradi-edző is leborult Messiék előtt, új argentin sztár van születőben

Az Inter Miami 5-1-re legyőzte a Pascal Jansen vezette New York Cityt az MLS keleti főcsoportjának fináléjában. A Miaminál szinte mindig csak Lionel Messiről van szó, viszont érdemes honfitársáról, Tadeo Allendéről beszélni, aki mesterhármast szerzett a New York ellen. December hatodikán jön Messiéknek a nagydöntő a Vancouver Whitecaps ellen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 30. 10:01
Az Inter Miami nyerte az MLS keleti főcsoportját vasárnap hajnalban
Az Inter Miami nyerte az MLS keleti főcsoportját vasárnap hajnalban Fotó: CARMEN MANDATO Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Lionel Messi amerikai álma Mikulás napján, december 6-án valóra válhat. Az Inter Miami magyar idő szerint vasárnap hajnalban 5-1-re kiütötte a Pascal Jansen vezette New York Cityt, ezzel megnyerte az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) keleti főcsoportját. A nagydöntőben a Thomas Müllert is a soraiban tudó Vancouver Whitecaps ellen játszanak Messiék december hatodikán – ráadásul az Inter Miami lesz a házigazda, miután az alapszakasz összesített MLS-táblázatán jobb helyen végzett, mint a Vancouver.

Messi csapata gálázott, jöhet az igazi döntő

Az Inter Miami 5-1-es győzelme ismét egy argentinnak volt köszönhető, de most nem Messi vitte el a showt. 

A 26 éves Tadeo Allende az első félidőben kilenc perc alatt duplázott, majd a 89. percben ő állította be az 5-1-es végeredményt. A támadó félelmetes formában játszik: az elmúlt három meccsen hét gólt szerzett, emellett két gólpasszt is kiosztott. Allende a legjobbkor, a bajnokság hajrájában találta meg a góllövő cipőjét. 

A mérkőzés után nagy ünnepséget rendeztek a pályán, Lionel Messi emelhette magasba a Keleti Konferencia megnyeréséért járó trófeát.

– A szezon utolsó szakaszában, amely ennél a torna rendszerénél két bajnokságból áll – az egyik a rendes szezon, a másik a rájátszás – remek, hogy elérkeztünk erre a pontra, és megerősíti bennünk a hitet, hogy továbbra is ezen az úton kell haladnunk. Mert a mai eredmény, amely a klub történetében megmarad, ami nem kis teljesítmény, ám igazából a legfontosabb díj az MLS-kupa – nyilatkozta Javier Mascherano, az Inter Miami edzője, aki már utalt a december 6-i mérkőzésre is.

Pascal Jansen megint nagy pofont kapott Messiéktől

A januárban a ferencvárosi szerződéséből kivásárolt holland edző az MLS alapszakaszában már beleszaladt egy nagy zakóban az Inter Miami ellen, ráadásul akkor csapata hazai pályán szenvedett 4-0-s vereséget.

Ezt leszámítva Jansen első éve sikeresnek mondható a New York-i kispadon, miután az előző idényben a playoff negyeddöntőjében esett ki az együttes, most viszont az elődöntőben – azaz a főcsoport fináléjában – esett ki.

Inter Miami vagy Vancouver Whitecaps?

A mostani idényben a CONCACAF Bajnokok Ligája elődöntőjében találkoztak a csapatok, ahol meglehetősen simán, összesítésben 5-1-el ment tovább a Vancouver. Thomas Müllerék mindkét meccsüket megnyerték, de végül a döntőben a mexikói Cruz Azul 5-0-ra legyőzte. Szóval nem verhetetlen csapatról van szó…

 

