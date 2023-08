Az amerikaiak többsége szerint gond van Biden erkölcsi normáival

Trump vs. Biden

A The New York Times nemrégiben közzétett felmérése szerint Joe Biden jelenlegi és Donald Trump korábbi elnök 43:43 százalékos támogatottsággal rendelkezik. Korábbi felmérések Trump enyhe előnyét mutatták, de olyanok is akadnak, amelyek egy százalékpontos Biden-előnyről számoltak be – ezen eltérések hibahatáron belül mozognak. Összességében tehát rendkívül kiélezett a két politikus közötti verseny, noha még több mint egy év van hátra esetleges megmérettetésükig.

Mindeközben a CNN egy friss felmérése a Donald Trump elleni vádemelési eljárások egy meglepő eredményére is rámutat. Ugyanis amíg tavaly ősszel a republikánusok 63 százaléka vélte úgy, hogy Biden 2020-as győzelme nem volt legitim, addig most már 69 százalék vélekedik így.