Bidennek hatszor annyit ér Ukrajna, mint egymillió amerikai élete

A Fehér Ház egyébként még decemberben nyújtott be hasonló kérelmet a kongresszus elé, akkor 48 milliárd dollárt kértek Ukrajna támogatására. Májusban több képviselő is aggodalmát fejezte ki, hogy nem lesznek elegendők a decemberben elkülönített források, azonban akkor Bidenék azt mondták, a pénzügyi év végéig – azaz szeptember végéig – nem fognak újabb összegeket kérni a törvényhozástól. Most úgy tűnik, a pénz elfogyott és az adminisztráció újfent a kongresszushoz fordult segítségért.

Éppen ezért – jegyzi meg a Fox News – a finanszírozás jóváhagyása heves vitákat válthat majd ki a törvényhozás republikánus többségű alsóházában – tekintettel különösképpen arra, hogy Kevin McCarthy házelnök is arról beszélt korábban, hogy nem fog újabb, Ukrajnának nyújtandó támogatásról szóló javaslatot előterjeszteni.

– Alaposan meg fogom vizsgálni az adminisztráció kérelmét, és mérlegelni fogom, hogy az szükséges és megfelelő-e Amerika biztonságának megőrzésére, határaink biztosítására, szövetségeseink támogatására és a katasztrófa sújtotta térségek újjáépítésére – fogalmazott McCarthy.

Mindehhez pedig hozzájön az a tény, hogy az amerikaiak egyre nagyobb része nem támogatja az Ukrajnának nyújtandó további katonai támogatást.

A CNN amerikai hírcsatorna által készített friss közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek 55 százaléka véledett úgy, hogy a kongresszusnak nem kellene engedélyeznie Kijev további támogatását, szemben 41 százalékkal.

A háború kirobbanásakor az utóbbi csoport még 61 százalékon állt, ez jól mutatja, hogy az amerikaiak is belefáradtak a konfliktus finanszírozásába, és a saját problémáik megoldását várják el az általuk pozícióba juttatott honatyáktól.

Borítókép: Joe Biden amerikai elnök (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)