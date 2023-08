Noha az ukrán elnök sorra jelent meg az utóbbi időben különböző nemzetközi találkozókon, a szeptember 9-én kezdődő G20-országok csúcstalálkozójára nem kapott meghívást a szervező tagországtól, Indiától. Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter szerdán egy Újdelhiben tartott sajtótájékoztatón azzal indokolta a döntést, hogy a csúcstalálkozón nem az ukrajnai háborút, hanem a globális gazdasági problémákat kívánják előtérbe helyezni. Tavasszal az ukrán külügyminiszter-helyettes még arról beszélt, Volodimir Zelenszkij örömmel szólalna fel a G20-csúcstalálkozón, úgy tűnik, erre nem fog sor kerülni.

Ez a csúcstalálkozó arról fog szólni, hogy megvitassuk az energiával, a műtrágyával és az élelmiszer-ellátással kapcsolatos problémákat

– mondta a tárcavezető.

Nyilatkozatában hangsúlyozta, nem az ENSZ Biztonsági Tanácsa fog összeülni, a G20-ak pedig nem foglalkoznak globális biztonsági kérdésekkel.

Hozzátette azonban, hogy Narendra Modi indiai miniszterelnök az elmúlt időszakban többször is találkozott ukrán kollégájával és biztosította Kijevet, hogy a két ország több területen is erős kapcsolatokat ápol. India azonban az ukrajnai háború tavaly februári kitörése óta Oroszországgal is szorosabbra vonta gazdasági kapcsolatait, és a nyugati szankciók ellenére nagy mennyiségű olajat vásárol Moszkvától.