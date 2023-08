Az ukrán hatóságok, akik „offenzívába” taszítják népüket, úgy viselkednek, mintha nem is a saját állampolgáraik lennének – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Luhanszki Népköztársaság (LNR) megbízott vezetőjével, Leonyid Pasecsnikkel folytatott megbeszélésen, írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Néha megnézem, hogy mit csinál a szembenálló fél, és az a benyomásom, mintha nem is a saját embereik lennének azok, akiket az aknamezőkre tolnak előre. Úgy viselkednek, mintha egyáltalán nem is az ő polgáraik lennének. Ez elképesztő. De ez az ő dolguk, az ő problémáik

– fogalmazott Putyin.

Pasecsnik a maga részéről arról számolt be Putyinnak, hogy a helyzet a Luhanszki Népköztársaságban a frontvonal közelsége miatt továbbra is feszült, de stabil. Az elnök szerint az LNR vezetői csapata jól teljesít, és a jelenlegi nehéz körülmények között is képes lesz megszervezni a választásokat a köztársaságban.

