A jövő évi európai parlamenti választás egyik legfőbb tétje, hogy merre fog elindulni Európa – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter szombaton Szabadkán. A miniszter aláhúzta:

választóvonalhoz érkeztünk, és az a kérdés, hogy milyen lesz a jövő Európája.

– A kérdés az, hogy létrehozunk egy föderális Európát, amelyben a nemzetek feloldódnak és masszává válnak, vagy pedig egy erős nemzetekre épülő Európát fogunk felépíteni – fejtette ki. Mint mondta, a magyar kormány meggyőződése az, hogy erős nemzetekre épülő Európát lehet csak felépíteni.

Hozzátette: az alapító atyák is nemzetekre épülő Európát képzeltek el.

– Tehát nem egy európai birodalomról van szó, amely diktátumokat tud nemzetekhez intézni, és azokat a diktátumokat behajtatja a nemzeteken, hanem egy együttműködésre épülő Európáról. Ez egy érzékeny rendszer, ahol bizony nemzetek vannak és nemzetállamok, és ezeknek a nemzetállamoknak megvannak a saját érdekeik és a saját jogrendszerük, amelyeket egyik pillanatról a másikra nem lehet felülírni. Nem lehet ráparancsolni ezekre az országokra, hogy a saját érdekeikkel szemben cselekedjenek, mert akkor ezek az országok nem fogják végrehajtani ezeket az utasításokat

– részletezte.

– Magyarország érdeke az, hogy az együttműködés tovább folytatódjon Európában, és az erős nemzetekre épülő Európa erősödjön tovább, és ne az történjen, hogy diktátumokat fogalmaztunk meg az országgal szemben, mert ez tényleg szét fogja verni Európát – tette hozzá.

Az igazságügyi miniszter véleménye szerint nem fogyatkozik, hanem inkább növekszik azoknak az országoknak a száma, amelyek fontosnak tartják a szuverenitás kérdéseit, mert „egyre-másra találkoznak olyan esetekkel, amikor az ő szuverenitásukat is megsérti egy-egy döntés”. Ezért fontos az, hogy a következő európai uniós választáson mi fog történni, merre fog továbbmenni Európa, mert nem mindegy, hogy melyik irányba dőlnek el a kérdések, hogy egy szuverén államokra épülő Európa valósul-e meg, vagy pedig egy birodalmi típusú Európa. – Ez a legfőbb tétje az európai uniós választásnak – magyarázta.

A miniszter beszélt a Szerbia és Magyarország közötti igazságügyi együttműködésekről is. Mint mondta, számos kapcsolat van a két ország között az igazságügy területén, és Budapest sok fontos tapasztalattal rendelkezik, amely segítheti Szerbiát az európai integráció útján – hangsúlyozta.

Hozzátette:

eddig is több olyan egyezmény létezett, amely a két ország igazságügyi kapcsolatát erősítette, de a jövőben még több ilyenre lesz szükség.

Magyarázata szerint ahhoz, hogy a régió versenyképességét növelni lehessen, a jog területén is növelni kell a versenyképességet. – Szerbiának nemcsak az a feladata, hogy megfeleljen azoknak a kritériumoknak, amelyek az európai uniós csatlakozáshoz kell hogy vezessenek, hanem az is, hogy ha már bent lesz az Európai Unióban, akkor olyan szabályrendszerhez járuljon ő is hozzá, amelyik ezt a versenyképességet fogja tudni növelni – részletezte.

Tuzson Bence szerint a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) rendkívül nagy feladatot végzett el az utóbbi időszakban, hogy a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok tovább fejlődjenek.

– Nagyon hálásak vagyunk érte, mert történelmileg olyan helyzet állt elő, amilyen még talán soha, olyan jó a két országnak és a két népnek a kapcsolata, mint még soha. Ezt persze fejleszteni kell folyamatosan, és tovább is kell lépni ezen az úton, meg kell találni azt az összes lehetőséget, amikor a két ország együtt tud egymással működni. Ez a VMSZ nélkül nem fog menni” – szögezte le a tárcavezető.