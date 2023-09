A szövetségesek aggódnak, hogy nagyon lassan halad az ukrán offenzíva, ami viszont a fronton harcolókat is demoralizálja. Az ukrán külügyminiszter az uniós külügyminiszterek spanyolországi informális találkozóján üzent a kritikusoknak:

Fogja be a száját, menjen el Ukrajnába, és szabadítson fel egyedül akár egy négyzetcentimétert is.

De arról is beszélt, hogy akik szerint lassan halad az ellentámadás, azok arcul köpik azokat, akik nap mint nap életüket adják a harctéren. Az Institute for the Study of War elemzője, George Barros pedig arról beszélt, hogy egyelőre nem látni, milyen hatással lesz a déli frontra az északi orosz támadások megerősítése.

