Az Európai Néppárt (EPP) egyik tagja, a német Michael Gahler egy német rádiónak adott interjújában − amit a Polskie Radio szúrt ki − megdöbbentő kijelentéseket tett a lengyel szuverenitásról − írta meg a Mandiner.

A beszélgetés során azt mondta, hogy „októberben lehet, hogy új kormánya lesz Lengyelországnak. Remélem, hogy politikai bajtársaim másfajta politikát fognak csinálni” – fogalmazott. „Emlékszem, 2015-ben, a PiS hatalomra kerülése előtt 165 ezer migráns elosztásáról született döntés. Az akkori kormány rengeteget közülük el is fogadott.”

De a legerősebb mondatai csak ezután következtek.

Politikai értelemben ez nem az országtól függ, hanem a kormányzó párttól. Így van ez Magyarország esetében is

– emelte ki, és hozzátette, hogyha ősszel a lengyel ellenzék kerül hatalomra, akkor ők el fogják fogadni a brüsszeli migrációs paktumot.

Lapunk is írt róla, hogy nem meglepetés, hogy külföldről megpróbálják befolyásolni az őszi, lengyel parlamenti választásokat. A V4NA nemzetközi hírügynökség pedig arról írt, hogy

a németek érdeke az lenne, hogy Donald Tusk és a baloldal visszatérjen a hatalomba.

Az Európai Unióban ugyanis a lengyel–magyar páros a legnagyobb akadálya annak, hogy a brüsszeli balliberális bürokraták az összes tervüket ráerőszakolják az összes államra.

– A migrációs paktummal kapcsolatos megállapodás még soha nem volt ilyen közel, a parlamentnek és a tanácsnak történelmi lehetősége van arra, hogy a megállapodást tető alá hozza – hangoztatta Ursula von der Leyen is. Az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetével kapcsolatban elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a migrációval kapcsolatos munka azon a meggyőződésen alapul, hogy az egység elérhető közelségben van.

Javítanunk kell tehát a munkaerőpiachoz való hozzáférést. A legfontosabb a fiatalok, a nők számára. És szükségünk van a képzett migránsokra

– árulta el tervét arról, hogy továbbra is az Európai Unióba csábítanák a migránsokat. Eközben az uniót területén néhol, például Lampedusán már így is tarthatatlanná vált a helyzet, ami miatt Giorgia Meloni olasz kormányfő rendkívüli intézkedéseket jelentett be.