A fentanil-járvány odáig fajult, hogy a főutcát teljesen a hatalmukba kerítették a drogfüggők, ezzel tönkretéve a helyi vállalkozásokat. A felvételeken jól látszódik, hogy a környéken egykoron üzletek voltak, amelyek tönkrementek az áldatlan állapotok miatt.

A környéken az éjszakák sem telnek sokkal kellemesebben, a rendőri jelenlét hiányának köszönhetően mindennapossá váltak az erőszakos cselekmények, amelyeket többségében drogfüggők követnek el egymás, vagy pedig arra tévedő járókelők ellen, mindössze azért, hogy legyen pénzük kábítószer vásárlására.

Sok esetben a város által senki földjeként számon tartott utcákon szabadon garázdálkodó drogfüggőknek komoly egészségügyi problémáik is vannak. Amint az a felvételeken is látszik, az egészségügyi ellátás hiánya és az elhanyagoltság következtében a területen gyakoriak a fertőző betegségek, és a könnyen kezelhető problémák is egy pillanat alatt súlyossá válhatnak.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/SPENCER PLATT)