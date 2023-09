Nem tetszik a Nyugatnak, hogy az Egyesült Arab Emírségek Putyinnal üzletel

Az amerikai napilap nem először cikkezett egyébként arról, hogy a közel-keleti ország támogatja Moszkvát a háborúban – erre az al-Dzsazíra pánarab hírportál mutatott rá korábban. Olyan aggodalmaknak is hangot adott a The Wall Street Journal, mint például, az Öböl-menti országok – különösen a bankok – kihasználják, hogy oroszok özönlenek be hozzájuk. A lap szerint az orosz állampolgárok már több ezer számlát nyitottak az Emírségek pénzügyi intézményeiben, noha tisztviselőik megjegyezték: ügyelnek arra, hogy szankcionált személyeket ne szolgáljanak ki, ennek érdekében is egyeztetnek az Egyesült Államokkal.

Szakértők szerint az ukrajnai háború óta rendkívüli módon megnőtt az Egyesült Arab Emírségekben az orosz lakosság száma: százezertől egészen félmillióig becsülték létszámukat.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) és Mohamed bin Zájid al-Nahajan sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke a 26. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum keretében tartott kétoldalú találkozója 2023. június 16-án (Fotó: MTI/EPA/RIA Novosztyi/Ilja Pitaljov)