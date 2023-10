Ausztria is ideiglenes ellenőrzést vezet be kedd éjféltől Szlovákiával közös határán az illegális migráció és az embercsempészek ténykedésének megfékezése érdekében – jelentette be Gerhard Karner osztrák belügyminiszter váratlanul összehívott bécsi sajtótájékoztatóján.

Ausztria ezzel a lépéssel Csehország és Lengyelország példáját követi, amelyek szintén ellenőrzéseket jelentettek be a szlovák határon.

A miniszter tájékoztatása szerint a határellenőrzést egyelőre tíz napra állítják vissza. Karner hangsúlyozta: az intézkedéssel elejét kívánják venni annak, hogy embercsempészek elkerülőútvonalakat használjanak Ausztrián keresztül. Mint mondta, a döntés meghozatala előtt telefonon egyeztetett cseh, illetve lengyel kollégájával. Hozzátette, hogy Szlovákiát már értesítették minderről.

Azért tesszük ezt, mert eddigi tapasztalataink alapján tudjuk, hogy az ilyen ellenőrzések bevezetésekor az embercsempészek gyorsan reagálnak és módosítják útvonalaikat

− hangsúlyozta Karner. Kiemelte azt is, hogy az utóbbi hónapokban csökkent az elfogott migránsok, illetve beadott menedékkérelmek száma, mert intenzíven hajtottak végre ellenőrzéseket a magyar és a szlovén határszakaszokon. Ennek kiterjesztése a szlovák határszakaszra „ellenőrzési hézagok” kiküszöbölését szolgálja – fűzte hozzá a tárcavezető.

Karner hozzátette, hogy mindezen felül szükség van a biztonságosnak számító harmadik országokkal, a származási országokkal és a tranzitállamokkal történő együttműködésre is az illegális bevándorlással szembeni küzdelemben.

