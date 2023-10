A túszok kivégzésével fenyeget a Hamász

A Hamász palesztin terrorszervezet a túszul ejtett izraeliek megölésével fenyegette meg Izraelt abban az esetben, ha előre be nem jelentett rakétacsapásokkal sújtják a Gázai övezetet – közölte az Associated Press (AP) hírügynökség. A terroristák szombat hajnalban indítottak támadást Izrael ellen, melynek során izraeli katonákat és civileket is túszul ejtettek, akiket aztán Gázába hurcoltak.

A Hamász közlése szerint több mint 130 izraelit tartanak foglyul.

Az izraeli hadsereg hétfőn teljes blokád alá vonta a térséget, ahol több mint kétmillió palesztin él, Izrael sem villanyáramot, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem enged be a Gázai övezetbe. A légierő folyamatosan, egyre erősödő légicsapásokat hajt végre a terroristák feltételezett hadállásai ellen. A hadsereg tankokat és drónokat vetett be a határkerítés biztosítására, megakadályozva az újabb behatolásokat. Az elmúlt napokban mintegy háromszázezer tartalékost hívtak be, ami ilyen rövid idő alatt kifejezetten jelentős mozgósításnak számít.

#BREAKING: @IDF publishes footage of airstrikes deleting Hamas terror assets in Gaza City. pic.twitter.com/Rs7LSQEcaq — Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 9, 2023

– Arra kérem önöket, hogy tartsanak ki, mert meg fogjuk változtatni a Közel-Keletet – húzta alá hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Hozzátette, az izraeliek most szörnyű dolgokon mennek keresztül, azonban a Hamászra ennél még szörnyűbbek várnak.

Az AP közlése szerint eddig mintegy 1400 áldozata van mindkét oldalon az összecsapásoknak.

Az izraeli–arab háborúk áldozatainak száma

Borítókép: A Palesztin Állam és a Hezbollah radikális libanoni síita szervezet zászlóit lengeti egy férfi libanoni katonák előtt az izraeli–libanoni határon fekvő Kfar Kilában 2023. október 9-én (Fotó: MTI/AP/Mohammed Zaatari)