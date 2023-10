A média aztán 2017-ben újra elővette Pressman pártfogoltját. A Meduza arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök májusában találkozni fog az RBC médiacsoport tulajdonosával, Mihail Prohorovval. A szintén Prohorov tulajdonában lévő Onexim vezetőségéhez közel álló egyik forrás azt állította, hogy a milliárdos tárgyalni fog az RBC eladásának feltételeiről. Prohorov 2017 júniusában el is adta a médiacsoportot, nem is akárkinek: az RBC-t Grigori Berezskin orosz oligarcha vásárolta fel, aki szintén közel áll Vlagyimir Putyinhoz.

А помните был такой миллиардер Михаил Прохоров?

Он ещё хуйло на "выборах" "пытался" /на самом деле - нет/ "победить". Хотя, конечно, был подставной мурзилкой, как и Собчак.

Сейчас он не интересуется бизнесом и обитает между Сейшелами и Ибицой

Sokáig érintetlen volt

Az oligarchát az ukrajnai háború kirobbanását követően, többek között az amerikai nagykövet, Pressman jogi segítségnyújtásának köszönhetően szinte egyáltalán nem érintették a szankciók. Az Egyesült Államokban mindmáig nem szerepel szankciós listán.

Borítókép: Mihail Prohorov orosz milliárdos (Fotó: AFP/Natalia Kolesnikova)