Három ember meghalt egy dróntámadásban Oroszországban

Három halottja és két súlyos sérültje van egy ukrán dróntámadásnak Oroszország Ukrajnával határos Belgorod régiójában, miután egy lelőtt drón roncsai lakóházra zuhantak. Oroszország Ukrajnával határos területein az elmúlt hetekben mindennapossá váltak a dróntámadások.

Nagy bánatomra vannak halottak. Az operatív szolgálatok két ember holttestét – egy férfiét és egy nőét – emelték ki a romok alól. Feltehetően egy gyermek is lehet a romok alatt. A mentési művelet folytatódik

– közölte hajnalban Vjacseszlav Gladkov, Belgorod régió kormányzója a Telegramon.

A TASZSZ orosz hírügynökség később már arról számolt be, hogy a romok alatt rekedt gyermeket is holtan találták, így háromra emelkedett a támadás halálos áldozatainak száma. A roncsok egy lakóépületet teljesen elpusztítottak, két másikat, valamint három autót pedig megrongáltak. Az egyik épület ki is gyulladt – írta az al-Dzsazíra pánarab hírportál.

További két személyt, egy férfit és egy nőt kórházba szállítottak, mindkettejük állapota kritikus.

