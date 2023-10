Szabadkán a főút mentén lévő központi rendőrállomáson táboroztak le a speciális egységek. A járműveikre bizakodva tekintenek a helyiek, akiknek elegük van a félelemből, a rendszeres fegyverropogásból, és abból, hogy az embercsempész- és migránsbandák már a város központjában is egyre aktívabbak.

Speciális rendőrségi járművek Szabadkán (Fotó: Magyar Nemzet)

A kétnapos intenzív razzia eredményeként 1027 migránst szállítottak el a búvóhelyükről – áll a rendőrség közleményében.

Hozzáteszik, nem csak Szabadkán, hanem a szintén vajdasági Zomborban és Nagykikindán, valamint a délkelet-szerbiai Pirotban is erőteljes akciót indítottak az illegális bevándorlók begyűjtésére.

Migránsoktól lefoglalt holmik Szerbiában (Fotó: Szerb rendőrség)

Dejan Lukovics, a rendőrség magas rangú tisztségviselője elmondta, csak szombaton 870 migránst szállítottak el, ideiglenes táboraikban pedig négy automata puskát, négy pisztolyt és kábítószert is találtak.

Lefoglaltak továbbá 28 mobiltelefont, amelyek bizonyítékul szolgálhatnak a későbbi nyomozás során. A fontosabb migránsútvonalakat érintő közúti ellenőrzéseik során összességében 11 200 járművet állítottak meg és 15 600 személyt igazoltattak.

Speciális rendőri egységek Horgoson (Fotó: Magyar Nemzet)

A rendőrségi vezető hozzátette:

A belügyminisztérium munkatársai minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy rendeződjön a szituáció, és hogy a helyiek békében és biztonságban élhessenek.

Vasárnap további 157 migránst fogtak el a hatóságok, valamint 289 darab, különböző fegyverekhez tartozó töltényt, egyenruhadarabokat, újabb adag narkotikumot és gyógyszereket is találtak – folytatta a felsorolást Lukovics.

Török útleveleket foglaltak le a szerb hatóságok. (Fotó: Szerb rendőrség)

Ezen akció során a rendőrség emberei elsősorban olyan épületeket vizsgáltak át, amelyeket az illegális bevándorlók ideiglenes lakhelyükként használtak. A rajtaütések során nyolc török útlevelet is lefoglaltak a hatóságok.

Migránsoktól lefoglalt műszaki eszközök Szerbiában (Fotó: Szerb rendőrség)

A rendőrségi akcióban több száz egyenruhás vett részt az ország különböző speciális egységeinek kötelékéből. A razziáról készült hivatalos videókon is látható, ahogy a felfegyverzett egyenruhások centiről centire végigjárják az erdőt, és drónokkal figyelik meg a bujkáló bandákat. Hatalmas, nejlonból felhúzott sátrakat is találtak ágyneművel, vízkészlettel, rögtönzött konyhával, kiteregetett ruhákkal. Egyúttal az is látható, mekkora természetkárosítás történik az erdős vidéken a migránsok átvonulása nyomán.