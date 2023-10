Novák Katalin: Bölcsnek kell lenni, a békéhez vezető utat kell megtalálni

Novák Katalin köztársasági elnök hivatalos látogatáson fogadta Klaus Johannis román államfőt a Sándor-palotában szerdán. A köztársasági elnök kifejtette, mennyire fontos volt, hogy visszaállítsák a két ország közötti rendszeres találkozót. Tavaly a magyar politikus látogatott Bukarestbe, most 14 év után először újra román elnök érkezett Budapestre.

A megbeszélés után tartott sajtótájékoztatón Novák Katalin elmondta:

A cél az volt, hogy egy jól működő, pragmatikus kapcsolat alakulhasson ki a két ország között.

Mint jelezte, most a legjobban mindenkit a háborús helyzet foglalkoztat, amiről kiemelten beszéltek négyszemközti megbeszélésük során.

Magyarország és Románia elítéli Oroszország agresszióját, és mindkét ország támogatja Ukrajnát, minden humanitárius támogatást megad azoknak, akik menekülnek a harcok elől. Kiemelte, fontos látni, hogy Oroszország átlépte a Rubicont, és elfogadhatatlan a tettük. Ott vagyunk Ukrajna mellett − mondta.

Mindkét ország jelentős kisebbsége él Ukrajna területén, és fontos lenne garantálni a kisebbségek jogait Kárpátalján.

Tegnap a román elnök fogadta Zelenszkij ukrán elnököt, megbeszélésük során pedig szóba került ez a kérdés is. Várják, hogy jogorvoslat történik. Mint közölték, Klaus Johannis mindent megtesz majd azért, hogy a kisebbségeknek garantálva legyenek a jogaik Ukrajnában. Ha Ukrajna szeretne azoknak a szövetségeknek a tagja lenni, aminek Magyarország és Románia már tagja, akkor ezt meg kell tennie – jelentették ki.

A két államfő között szóba került a magyar kisebbség romániai helyzete is. Kijelentették, meggyőződésük, hogy a magyar kisebbség támogatása, megerősítése építi Romániát, és a létező feszültségeket csökkenteni kell.

Az izraeli háború kapcsán Novák Katalin úgy fogalmazott:

Nem lehet érzelmek nélkül gondolni azokra a képekre, amelyek Izraelből érkeznek. Támogatjuk Izraelt, és együtt érzünk velük.

A schengeni határ kérdéséről szólva a magyar köztársasági elnök elmondta, hogy helye van Romániának a térségben, igazságtalan döntés az, hogy nem léphettek be. Magyarország támogatja őket, és Magyarország az EU elnökeként mindent meg fog tenni, hogy Bulgáriával együtt csatlakozhassanak. Ez az érdekünk is – fogalmazott Novák Katalin.

A két ország közötti gazdasági kérdéssel kapcsolatban elmondták, a kereskedelem virágzik, mindkét ország egymásnak kiemelten fontos célország, ehhez pedig intenzív kapcsolat kell, ezért 12-ről 14-re nő a határátkelők száma, ami könnyíti a közlekedést.

Magyarország dolgozik azon, hogy diverzifikálja az energiahozzáférését, amiben kiemelten számít Romániára – tette hozzá a köztársasági elnök.

Klaus Johannis a sajtótájékoztatón elmondta, a találkozó egy fontos lépés volt a kétoldalú kapcsolat fejlődésében, onnan folytatták, ahol a tavalyi találkozójuk abbamaradt. Mint mondta,

Románia célja az is, hogy pozitív dinamikája legyen, fejlődjön a kapcsolat, országa egy nyitott, átlátható, pragmatikus kapcsolatot támogat, el kell kerülni az egyoldalú, ellentmondásos gesztusokat. A kapcsolat jövőjében a közös érdekekre kell koncentrálni, nem pedig arra, ami szétválaszt.

A román államfő elmondta, hogy Románia elkötelezett, hogy egy erősebb, ellenállóbb EU legyen, olyan Európára van szükség, ami közösen tud reagálni. Románia támogatja, hogy Ukrajna és Moldova még idén elkezdhesse az EU-csatlakozását.

Kifejtette, hogy továbbiakban is támogatják Magyarországot, és megköszönte, hogy Novák Katalin támogatja Románia schengeniterülethez csatlakozását. Kifejtette, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát Oroszországgal szembeni. Az ukrán gabona átutazását segítik, hogy ne legyen globális élelmiszerválság. Kifejtette azt is hogy a NATO és a szövetségesek gyors reakciója a drónincidens kapcsán példaszerű volt.

Újságírói kérdésre Novák Katalin elmondta, hogy mindenkit megrázott az Izrael elleni terrorista támadás. – Váratlan, hiszen egy ilyen agresszív támadásra senki nem volt felkészülve. Izrael mellett állunk, egy hosszú barátság fűzi össze a két országot, kell, hogy tudjunk egymásra számítani. Elítéljük a támadást, mindent meg kell tenni, hogy ne eszkalálódjon a helyzet. Olyan időket élünk, amikor a világ különböző pontjain robbannak ki háborúk. Forrong a világ, mindent megteszünk, hogy ne vezessen egy harmadik világháborúhoz a helyzet – fogalmazott, kiemelve:

Bölcsnek kell lenni, a békéhez vezető utat kell megtalálni. Mi, magyarok békét akarunk, és most talán még jobban tudjuk értékelni, hogy nálunk béke van.

A román államfő elmondta, hogy elítéli az Izrael elleni támadást, és úgy gondolja, hogy Izraelnek joga van megvédenie magát.

Szörnyű képek, több száz civilt öltek meg a terroristák, minden diplomáciai formában elítéljük. Reméljük, hogy ez a helyzet a lehető leghamarabb véget ér. Ha kell, Románia készen áll támogatást küldeni. Ez a nagyszabású támadás nagyon sok kapcsolatot fog megváltoztatni

– fogalmazott a román államfő.

Borítókép: Novák Katalin fogadta Klaus Johannis román államfőt (Fotó: Bruzák Noémi)