Svéd miniszterelnök: A terrortámadás Svédország ellen irányult

Ulf Kristersson azt mondta, a támadás Svédország ellen irányult és pusztán azért lőtték agyon a két férfit, mert svédek voltak. A kormányfő szerint sötét időket élünk, soha nem volt még ilyen magas a svédek ellen irányuló fenyegetettség, mint most. Kristersson arról is beszélt, hogy Belgiumban menedéket kérő, Abdesszamad Lasszúdként beazonosított tunéziai illegális bevándorló korábban megfordult Svédországban is, amit kedd délután a svéd nemzetbiztonsági szolgálat is megerősített. A szervezet közlése szerint tíz évvel ezelőtt Svédországban tartózkodott, más identitást használva.