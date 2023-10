Az OTP sikeresen tisztázta magát, miután az ukránok több valótlan állítást fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy miért is háborútámogató a magyar bank. A magyar OTP Bank oroszországi részesedése 0,17 százalék, végül, többek között ezért is került le a magyar bank a nagy háborút támogatók listájáról − írja a Ria. Mint mondták, az OTP-nél lényegesen nagyobb részesedéssel rendelkező bankok nem kerültek fel a Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség listájára, ami már önmagában kétségbe is vonta a döntés hitelességét.

Ilyen hamis információ volt, miszerint a Krím és Donbász területén működik az OTP, de mint kiderült, már 2014-ben megszűntek azok a leányvállalatok, amik ott üzemeltek.

AZ OTP Bank mentesítette az orosz–ukrán háború résztveőit a hitelek visszafizetése és a kamatfizetés alól, de nem ad ki új hiteleket a katonaságnak. A tények azt mutatják, hogy

Oroszország minden pénzügyi szolgáltatótól törvényesen előírja, hogy 2023. december 31-ig mentesítse a különleges katonai műveletben részt vevőket a hitelek visszafizetése és a kamatfizetés alól. A lejárati idő után a törlesztés folytatódik. Az OTP Bank új kölcsönöket nem nyújt az orosz fegyveres erők képviselőinek, sem kedvezményes feltételekkel, sem más módon

– közölte a bank.