Bár a babona szerint nem hoz szerencsét, ha már az évforduló előtt felköszöntik a születésnapost, III. Károly brit uralkodó már hétfőn megtartotta 75. születésnapi partiját privát rezidenciáján, Highgrove-ban. A kedélyes ünnepségre több szintén a 75. születésnapját ünneplő helybélit is meghívtak, az ünnepeltet (illetve ünnepelteket) pedig többek között egy rock kórus köszöntötte – számolt be róla a The Telegraph brit napilap.

Az 1948. november 14-én a londoni Buckingham-palotában született Károly Fülöp Artúr György herceget 1958 júliusában nevezte ki édesanyja, II. Erzsébet királynő Wales hercegévé, a hivatalos beiktatására azonban csaknem tizenegy évet kellett várnia, arra ugyanis csak 1969. július 1-jén került sor Caernarfonban. A brit történelemben ő viselte leghosszabb ideig ezt a rangot, mielőtt tavaly szeptemberben, édesanyja halála után trónra lépett, amivel

új időszámítás indult a monarchia életében.

Mennyire népszerű III. Károly?

Kisebb volt, és kisebb is maradt a népszerűsége, mint II. Erzsébeté, de ebben is láthatunk változásokat – mondta el lapunknak Egedy Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Károly népszerűségében a mélypontot a Diana hercegnétől való botrányos válása, valamint a Diana halálát követő időszak jelentette a mélypontot.

Viszont azt látjuk, hogy az összes közélemény-kutatás szerit a trónra lépése óta ismét emelkedett a monarchia népszerűsége, tehát III. Károly személyes népszerűsége is. A legutóbbi közélemény-kutatások, bár nyilván ezek sem teljesen pontosak, azt mutatják, hogy egy olyan 60 százalék körüli népszerűséget élvez. Ezt Erzsébeté meghaladta, de ez egyértelműen jobb eredmény, mint a korábbiak

– magyarázta a professzor.

Sokáig voltak olyan hangok, amelyek szerint Károly helyett idősebbik fiának, Vilmos hercegnek kellene követnie II. Erzsébetet a trónon, a szakértő szerint azonban ennek nem volt realitása.

A britek egy hagyománytisztelő nép, és az alkotmányos hagyomány is nagyon egyértelművé teszi, hogy az tölti be a trónt, akit ez megillet: a soron következő jelölt

– világított rá Egedy.

A brit alkotmány egyik alappillére, hogy az uralkodó nem nyilváníthat véleményt politikai kérdésekben, márpedig III. Károly még walesi hercegként több kérdésben is meglehetősen sarkos véleményt fogalmazott meg.

Igen aktív közéleti szerepet vitt, főleg a környezetvédelem és a városépítészet területén. Viszont ő maga is pontosan tisztában van azzal, hogy uralkodóként vissza kell magát fognia, és úgy gondolom, hogy ezt nagyjából meg is tudta tenni. Valószínűleg egy kicsit azért aktívabb marad, mint Erzsébet volt, akinél soha, semmilyen kérdésben nem lehetett tudni, hogy mi a véleménye

– mondta a professzor.

Mi lesz a brit monarchia sorsa?

Jósolni nem merek, de úgy gondolom, hogy a jelen tendenciákat tekintve fennmaradhat, vagy legalábbis hosszú jövője lehet a monarchiának. Nagy-Britanniában az antimonarchizmus igazából sosem volt olyan erős, mint számos kontinentális országban

– fogalmazott a szakértő.

Szerinte a legnagyobb veszély 1997 táján, Diana hercegné halála után leselkedett az intézményre, akkor volt a mélyponton a királyi család népszerűsége.

III. Károly Nagy-Britannián kívül még tizennégy nemzetközösségi ország uralkodója is – legalábbis jelenleg. Bár alapvetően nem rendült meg a brit uralkodó pozíciója nemzetközösségen belül vannak „mozgolódások”, főként a karibi szigetvilágban és Ausztráliában. Utóbbi országban már korábban is felmerült, hogy szavazást tartanak az államformáról,

de végül úgy döntöttek, hogy az Erzsébet iránti tiszteletből és szeretetből ezt az ő életében nem tartják meg. Most ez az akadály már elhárult, és elképzelhető, hogy Ausztráliában lesz népszavazás

– vetíti előre Egedy Gergely, hozzátéve, hogy bár a kontinensnyi országban erősebb az antimonarchizmus, egy ilyen népszavazás kimenetele kétséges.

Borítókép: III. Károly brit király a születésnapja alkalmából tartott ünnepségen az angliai Highgrove Gardens rezidencián, Tetburyben 2023. november 13-án. Az uralkodó november 14-én ünnepli 75. születésnapját. (Fotó: MTI/AP/Pool/PA/Chris Jackson)