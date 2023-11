A horvát jobboldali ellenzék szerint a katonaságnak is be kellene kapcsolódnia a határvédelembe. A parlamenti vitában egy képviselőjük azt mondta, hogy az egyenruhásoknak a bosnyák és a szerb határ kulcsfontosságú pontjain a helyük – számol be az erről szóló tudósításában a szerb B92 hírportál.

Kiemelték, a katonaságnak kellene megakadályozni, hogy illegális migránsok lépjenek be az országba. A baloldal erre úgy reagált, hogy a bevándorlók nem jelentek veszélyt Horvátországra.

A Horvát Szuverenisták, a konzervatív keresztény-jobboldali politikai párt képviselője úgy fogalmazott: a horvát határ olyan áteresztő, mint a svájci sajt, a migránsok átsétálnak az országon, azt sem tudni, hol vannak. Marijan Pavlicek kifogásolta, hogy a hatalmi koalíció nem akarja a katonaságot a határra vezényelni, s kerítést sem akar emelni Szerbia és Bosznia felé, ugyanakkor azt üzente, hogy a kerítés nem hozna létre megosztottságot a Horvátországban és Szerbiában élő horvátokkal, mert ők úgyis a legális határátkelőket használják.

Javaslatát a Horvát Demokratikus Közösség (HDZ), a legnagyobb jobbközép, konzervatív-keresztényszociális néppárt képviselője, Nevenko Barbarics elutasította, mondván: a kerítés rontaná a horvátok helyzetét az érintett szomszédos országban.

Látjuk, mi történik Európában, Svédországban, Dániában, hogyan ég Franciaország, azt akarjuk, hogy Horvátország biztonságban maradjon, engedjük a hadsereget a kulcsfontosságú határpontokra, és akadályozzuk meg az illegális beutazást

– mondta Marin Miletic, a Most, vagyis Híd párt képviselője.

Egyes nem jobboldali képviselők eközben a vitában teljesen a migránsok védelméért szálltak síkra – olvasható az N1 hírportál cikkében. Dalija Oreskovics a Centar pártból kiemelte: az illegális bevándorlók nem jelentenek veszélyt, hallgatni is rossz ezt.

Az igazi problémák és fenyegetések máshol vannak, a probléma az, hogy Horvátország nem olyan ország, ahová bárki is jönni és maradni akarna

– mondta Oreskovics.

Horvátországban idén októberig 62 500 illegális határátlépést regisztráltak, ami 73 százalékkal több, mint tavaly – írja az Euronews hírportál. Az elmúlt két hónapban azonban csökkent az illegális átkelők száma. Szeptemberben augusztushoz képest hét százalékkal, októberben pedig szeptemberhez képest 45 százalékkal esett a számuk.

A horvát belügyminiszter a nagy nyomás ellenére elvetette annak lehetőségét, hogy a katonaságot a határ védelmére vezéreljék. Davor Bozinovics hangsúlyozta: nőtt a menedékkérők száma is az Adria-parti országban. Ezekből tíz hónap alatt 60 440-et rögzítettek, ami közel ötszöröse a tavalyi év egészének. Bozinovics azonban rámutatott, hogy közülük csak 1400-an kértek ténylegesen menedékjogot, a túlnyomó többség időközben elhagyta Horvátországot.

Borítókép: Davor Bozinovics horvát belügyminiszter (Forrás: Facebook/Davor Bozinovics)