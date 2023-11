– A szinódus intézményét VI. Pál pápa az Apostolica sollicitudo kezdetű Motu Proporio apostoli levéllel alapította 1965-ben. Miért van szüksége még ma is az egyháznak a szinodális útra?

– VI. Pál pápa a püspöki szinódust azért alapította, hogy konzultálhasson a püspökökkel. Amikor minket püspökké neveznek ki, akkor a püspökök közösségének a püspökök kollégiumának leszünk a tagjai, mindannyian apostol utódokká válunk. A szentatya, mint Róma püspöke közösségben van, ezért tanácsot és véleményt kér tőlünk. Mára már némiképpen megváltozott a szinódus, mert Ferenc pápa nem csak a püspökök véleményére kíváncsi, hanem Isten népét az egyházat is meg akarja hallgatni. Ez az első alkalom, hogy a szinóduson nemcsak püspökök ülnek, hanem világiak és szerzetesek is. Ez a szentatya kívánsága volt, sőt szavazati joggal is felruházta őket. Az egyház dolgaira együtt kell odafigyeljünk, mint ahogy együtt kell az Evangélium hirdetői is legyünk. A szentatya azt próbálja hangsúlyozni, hogy az élő, feltámadt Krisztussal való találkozás élményét nem csak a papok és püspökök kell, hogy megosszák és hirdessék az evangéliumot, hanem minden egyes hívő is.

– Közel négy héten keresztül tartott az egyház püspökeinek tanácskozása, mi is történt pontosan a VI. Pál teremben?

– Ez az első püspöki szinódus, melyen részt veszek. A korábbiakhoz képest annyiban változik, hogy már nem a szinódusi aulában, hanem a szerdai általános audienciák alkalmával használt VI. Pál pápáról elnevezett teremben gyűltünk össze. 35 munkacsoportban nagy kerek asztalok körül zajlottak a munkák, hogy nagyobb teret kaphassanak a megbeszélések a tapasztalatcserék.

– Mik voltak a szinóduson megvitatott legfontosabb témák?

– A szinodális folyamat az egyházmegyék szintjén kezdődött el. Ezeket összesítették püspökkari, majd kontinentális szinten. Ennek a szintéziséből választották ki azokat a legfontosabb témákat, amelyek fontosak, sürgősek vagy kényesek az egyház számára. Sokan annyiban ki is merítik, hogy a szinódus a homoszexuális párok megáldásával, vagy az LMBTQ ideológiával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Valóban ezek is szerepeltek a témák között, de számos más témakört is érintettünk, amely például a világiak képzésére vonatkozik, vagy arról, hogy hogyan tudnak jól együtt működni a már meglévő struktúrák, vagy mire lenne még szükség. Szó esetett a szerzetesrendekről, a missziókról, a fiatalokról, a keresztények jelenlétéről az internet világában, a közösségi médiafelületeken. Megvitattuk azt is, hogy hogyan vannak jelen a Krisztust követők az internet világában, illetve hogyan alakítja át hétköznapi szokásainkat a virtuális tér.

– A háború, az Izrael és Palesztina közti konfliktus mennyire nyomta rá bélyegét a vatikáni szinódusra?

– A háború hangulata is erőteljesen meghatározta a tanácskozásokat. Jelen voltak ukrán püspökök, akik beszámoltak a tapasztalataikról. A személyes beszélgetésekben olyan élethelyzeteket ismerhettem meg, amikről korábban nem tudtam. Szíven vágott, amikor az iraki káld szerzetesnővér arról mesélt, hogy az iszlám katonák meggyilkolták az egyik káld atyát, de ő, aki a gyógyszertárban dolgozik, továbbra is kiszolgálta a muzulmánokat. Ez az ellenség szeretetének igazi tanúságtétele, amely megtérésre indítja az emberek szívét.