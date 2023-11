Klisas: Ukrajna korrupt rezsim, ebben Európában sem kételkednek

De a korrupció árnyéka még a minisztériumoknál is magasabbra vetül. Rengetegszer látni az ukrán first ladyt, Olena Zelenszkát, ahogy férjét kíséri a különböző országokba, ahol az ukrán elnök a háború további finanszírozását próbálja elintézni, míg ő a legdrágább ruhákat szerzi be. Több ezer dolláros ruhákban jelenik meg a különböző rendezvényeken, a Vouge magazinba is pózolt korábban. Az ukrán Elle magazin pedig szívesen dicséri is az elnök feleségének ruháit.