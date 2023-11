Már az egyetemekre is beszivárgott az izraeli–palesztin háború

Az olasz egyetemekre is beszivárgott az izraeli–palesztin konfliktus feszültsége. A palesztinbarát tüntetők az olasz felsőoktatási intézményekbe is betették a lábukat. Milánóban, Velencében, Padovában, Rómában és Nápolyban is zavargások törtek ki az egyetemeken.

Szerda délután egy baloldali diákegyletből álló csoport palesztin zászlókkal tört be a római Sapienza Egyetemre. A rendbontók Palesztina szabadságát követelték. Elfoglalták a politikatudományi kar épületét, megbénítva ezáltal az intézmény rendszerinti működését. Azt követelték, hogy a Sapienza Egyetem vezetősége vonja vissza az akadémiai szenátus által október 10-én egyhangúlag megszavazott határozatot, amely Izrael mellett foglal állást a konfliktusban, valamint szüntessen meg minden együttműködést Izraellel.

A római egyetem diákegyletének tagjai az olasz politikai elittel szemben is kemény kritikát fogalmaztak meg. Azt állították, hogy az olasz politikusok kezéhez ártatlan palesztinok vére tapad. A fegyvergyártás leállítását, a fegyverszállítások felfüggesztését követelték. Úgy vélik, a kormánynak nem a háborúkat kellene finanszíroznia, hanem az oktatásba, az otthonteremtésbe kellene pénzt fektetnie. Hétfőn hasonló zavargások történtek a Nápolyi Keleti Egyetemen. Arcukat fekete maszkkal eltakaró fiatalok az intézmény székházára palesztin zászlókat tűztek ki és a Palesztina győzelméig tartó háborút éltették.

Az egyetemet megbénító diákok azt követelték, hogy az intézet rektora hivatalosan is álljon ki a palesztinok védelmében, és ismerje el az Izrael által végrehajtott népirtást.

„Igazságot és szabadságot Palesztinának!” – skandálták a tüntető egyetemisták kedden Padovában az egyetemnek otthont adó Palazzo Bo udvarán. Közel kétszáz diák palesztin zászlókkal betört és elfoglalta az intézményt, és arra buzdította egyetemi társait, hogy ne maradjanak csendben, foglaljanak állást Palesztina mellett.

A tüntetők felszólították a Padovai Egyetem vezetőségét, hogy szakítson meg mindenfajta együttműködést izraeli intézményekkel és azokkal az országokkal, akik fegyvereket szállítanak a palesztin népirtáshoz. Kórusban kiabálták, hogy „Netanjahu, Biden és Meloni a palesztinok gyilkosa!”.

Borítókép: Palesztinokat támogató tüntetők Rómában 2023. november 4-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani)