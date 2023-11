Minden erejüket mozgósítják a radikális románok, hogy Székelyföldön provokáljanak

A Nemzeti Mozgalom (Mișcarea Populara) és a vállaltan nacionalista Román Identitás Közösség (Comunitatea Identitară Română) képviselőjének beszédével véget ért a temetői program, a részvevők közös vacsora elköltésével vezetik le a nap fáradalmait, miközben román katonadaloktól zengett a temető, ahol a féktelen vérengzésnek áldozatául esett katonák alusszák örök álmukat. A rendezvényen a résztvevők kifeszítettek egy „Magyarok, menjetek vissza Mongóliába, ahonnan jöttetek” feliratú molinót is, amelyen azt is írták: „Magyarország nincs Európa térképén”. A molinón egy összefüggéstelen, helytelen román szöveg is szerepelt, amely magyarul így értelmezhető: „A barbár magyarok rablási szándékkal érkeztek vidékeinkre 1290-ben. Ezt követően a mongol-magyarok családjaikat is idehozták” – írta meg akkor az MTI.

Borítókép: Szélsőséges román szervezet vonul az Úzvölgyében (Fotó: Borsi Balázs/Maszol)