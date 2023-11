Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) november 8-án zárt ülést tart az Északi Áramlat 1 és 2 orosz gázvezetékek elleni szabotázsáról.

Mint ismert, 2022. szeptember 26-án robbanások történtek az Északi Áramlat 1 és az Északi Áramlat 2 gázvezetékek mentén, így a Németországot Oroszországgal összekötő vezeték használhatatlanná vált.

Idén februárban Seymour Hersh amerikai újságíró közzétett egy cikket, amelyben kijelentette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Északi Áramlat elleni szabotázsban. Az újságíró szerint a hadműveletet a haditengerészet hajtotta végre, a bombák elhelyezéséhez pedig tengeralattjárókat használtak.

Az újságíró ennél is tovább ment, és arról számolt be, hogy Joe Biden amerikai elnök tudott a műveletről, a terv kidolgozását az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan kezdeményezte. Az erről szóló megbeszéléseken pedig részt vett Antony Blinken amerikai külügyminiszter és helyettese, Victoria Nuland is . Ezt a feltételezést Nyikolaj Patrusev, az Orosz Biztonsági Tanács titkárának október 31-én tett kijelentése is erősítette.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa egy másik, Oroszországot súlyosan érintő kérdést is tárgyal.

Oroszország ugyanis kérvényezte az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy november 8-án sürgős ülést tartson Ukrajna legutóbbi, Donyeck elleni csapásaival kapcsolatban

– közölte Dmitrij Poljanszkij, Oroszország állandó ENSZ-képviselőjének helyettese.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős ülésének összehívását kértük a keddi támadásokkal kapcsolatban, amelyeket a kijevi rezsim Donyeck ellen követett el

– írta az orosz diplomata a Telegrammon.

A szakadár régió elsősegélynyújtói kedden arról tájékoztatták a médiát, hogy az ukrán fegyveresek tűz alá vettek egy civileket szállító buszt. A támadás során ketten megsérültek. Az ukrán csapatok emellett háromszor támadták meg Donyeck városközpontját HIMARS rakétavetőkkel. Egy rakéta közvetlenül a város munkaügyi és szociális osztályát találta el. A legfrissebb jelentések szerint legalább három ember meghalt és harminc megsebesült.

Borítókép: Szivárgás az Északi Áramlat gázvezetéken 2022. szeptember 27-én (Fotó: AFP/Dán Védelmi Parancsnokság)