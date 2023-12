Az izraeli Moszad egyik tisztjét végezték ki Iránban

Halálra ítélték, majd kivégezték az izraeli Moszad hírszerző szolgálat egyik ügynökét szombat délelőtt az iráni Szisztán és Beludzsisztán tartomány fővárosában, Záhedán börtönében – számolt be az IRNA iráni hírügynökség. A közlés szerint a férfi több külföldi hírszerzéssel állt kapcsolatban, köztük a Moszaddal is, amelynek titkosított információkat, valamint dokumentumokat adott át. Azzal is vádolták továbbá, hogy propagandát folytatott az Iráni Iszlám Köztársasággal szemben álló csoportok és szervezetek javára.

Noha a férfi korábban fellebbezett az ítélet ellen, a bíróság elutasította.