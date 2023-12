Elegük van a gazdáknak, mert a kormány tönkreteszi őket

A kormánykoalícióban résztvevő liberálisok (FDP) bigottnak, a kereszténydemokraták (CDU) egyenesen árulásnak nevezték, a gazdáknak pedig elegük van a német szivárványkoalíció döntéséből. A lényeg: az úgynevezett agrárdízel 2024-től valószínűleg eltűnik a német kínálatból. A jövőben a gazdáknak literenként 21,48 euróval többet kell majd fizetniük, valamint az ezekre a járművekre vonatkozó gépjárműadó-mentesség is a múlté lesz.

A Német Gazdaszövetség becslése szerint ez évente közel egymilliárd euróval növeli meg a mezőgazdaság terheit. Joachim Rukwied elnök a Bildnek kijelentette: „Elég volt! Ha ezeket a javaslatokat nem vonják vissza, heves tiltakozások lesznek.”

Cem Özdemir zöldpárti szövetségi mezőgazdasági miniszter volt az első, aki a szerdai koalíciós megállapodás után először emelte fel a hangját, mondván, őt csak reggel tájékoztatták az eredményekről. A mezőgazdaságot érintő megszorításokat problémásnak nevezte, egyben mosta kezeit és a felelősséget ez ügyben Christian Lindner (FDP) pénzügyminiszterre hárította.

Der Planungsausschuss für Agrarstruktur und Küstenschutz PLANAK hat gestern Abend den Rahmenplan für 2024-2027 beschlossen. @cem_oezdemir



Im Fokus:

➡ zukunftsfeste #Tierhaltung

➡ besserer Weidetierschutz

➡ nachhaltige Agrarstruktur



Mehr ➡ https://t.co/56j9zFMjKX pic.twitter.com/YsTWqZ8wrQ — BMEL (@bmel) December 15, 2023

Azonban némileg ironikus, hogy a miniszter most krokodilkönnyeket hullat egy olyan döntés miatt, amelyet korábban – egy a Bild által kiszivárogtatott levél alapján – ő maga szorgalmazott. A zöldek javaslatát ugyanis Cem Özdemir terjesztette elő, amit párttársa, Robert Habeck alkancellár, egyben gazdasági és éghajlatvédelmi miniszter is célszerűnek és jónak értékelt, így került be a költségvetésbe. Az agrártámogatások csökkentése azonban kemény kettős csapás lenne a mezőgazdaságra.

Egy dolog biztos: az agrárdízel már régóta szálka a zöldpártiak szemében. Sven Christian Kindler, a szintén kormánykoalíciós tag Zöldek költségvetési vezetője már a 2021-es koalíciós tárgyalások során is kiállt a klímakárosító mezőgazdasági támogatások eltörlése mellett. Maga Özdemir azonban a tavalyi novemberi költségvetési döntés óta nyilvánosan a mezőgazdasági dízel megtartása mellett foglalt állást.

Steffen Bilger, a CDU parlamenti frakcióvezető-helyettes szerint: ha igaz, hogy a miniszter kettős játékot űzött a gazdákkal szemben, akkor végleg elvesztette minden hitelét a gazdáknál, ez ugyanis a mezőgazdaság elárulása.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)