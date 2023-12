Giorgia Meloni: Az antiszemitizmus egy pusztító daganat

Az antiszemitizmus terjedése miatt aggódik Giorgia Meloni olasz miniszterelnök. A nyugat-európai országokban számottevően megemelkedett a zsidók ellen elkövetett erőszakos cselekedetek száma. Az utcára vonuló palesztinpárti tömegek Izrael-ellenes szólamai felerősítették a korábban rejtőző antiszemita érzelmeket.

Az olasz jobboldali politikusok figyelmeztetnek, mindent meg kell tenni, hogy ne térjenek vissza a múlt sötét korszakát idéző idők.

Meloni egy az Ansa olasz hírügynökség által megjelentetett könyv bemutatója alkalmával beszélt az antiszemitizmus terjedésének veszélyeiről. A kormányfő szerint a zsidóellenes gyűlölet valós és félelmetesen terjed a nyugat-európai országokban. Az antiszemitizmus gyakran Izrael-ellenes kritikában fogalmazódik meg, de mélyebb gyökerei vannak. Az elmúlt időszakban utcára vonuló palesztinpárti tüntetők megnyilvánulásai vészjósló jelnek tekinthetők. Annál is inkább, mert a megmozdulásokon a tüntetők sok esetben a Hamász terrorszervezetet éltették. Még aggasztóbb, hogy nem csak a megmozdulásokon, hanem más kontextusokban is szaporodóban vannak a zsidóellenes megnyilvánulások.

Az antiszemitizmus olyan, mint egy pusztító daganat, minden eszközt meg kell ragadni kiirtásához

– fogalmazott az olasz miniszterelnök. A Hamász vérengzéseit, a gyermekek és nők ellen elkövetett embertelenségeket egyértelműen el kell ítélni. Komoly problémát jelent, ha hozzászokunk a borzalmakhoz. Meloni azt is elmondta, hogy aggasztónak tartja mindazt, ami az egyetemeken zajlik, a legtöbb nagy presztízsű egyetemen ugyanis Palesztina mellett álltak ki a diákok. Azt is hangsúlyozta, hogy az olasz kormány számára fontos a kisebbség biztonsága. A közel-keleti konfliktus kirobbanása óta az olasz kormány nemzetbiztonsági okok miatt megerősítette az ellenőrzéseket a legfontosabb csomópontokon és rendkívüli rendelkezéseket vezettek be a zsidó közösség védelmére.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök beszédet mond az ENSZ 28. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciájának (COP28) kétnapos csúcstalálkozóján Dubajban 2023. december 2-án (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)