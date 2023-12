Így ragyognak Európa karácsonyfái + fotók

Jézus Krisztus földi születésének napja, azaz a karácsony a kereszténység második legfontosabb ünnepe a húsvétot követve. Összegyűjtöttük, hogy Európa népszerű városaiban milyen fákat állítottak az ünnepre.

Berlin

A Leipziger Platzon található Mall of Berlin (Berlin Üzletháza) előtt álló kivilágított karácsonyfa.

Fotó: John MACDOUGALL / AFP

Amszterdam

Amszterdam karácsonyfáját már kora decemberben fel szokták állítani, idén azonban kicsit későbbre halasztották a dél-koreai elnök, Yoon Suk-yeol állami látogatása miatt. Ennek ellenére már december közepe óta a város szívében ágaskodik a fa.

Fotó: Ramon van Flymen/AFP

Róma

Róma is karácsonyfával várta a szentestét.

Fotó: Andrea Ronchini /AFP

Madrid

Sok mindent lehet gondolni a spanyolokról, de azt senki nem mondhatja, hogy ünneplésben nem lehet rájuk számítani. A karácsony Spanyolországban egy kéthetes ünnepi időszak. Az emberek december 24-én kezdik ünnepelni a karácsonyt, és január 6-án, a Dia de Los Tres Reyes Magos ünnepséggel ér véget. A Puerta del Sol téren Madridban, a város egyik legismertebb és legforgalmasabb helyén csillogó fa tündököl.

Fotó: David Canales/SOPA Images/Sipa

London

Az Egyesült Királyság fővárosának legnépszerűbb terén, a Trafalgar téren méltó versenyzője akad a listának. 1947 óta a norvégok minden évben karácsonyfát ajándékoznak a londoniaknak, hálából, amiért Nagy-Britannia a második világháború alatt támogatta Norvégiát.

Fotó: Rasid Necati Aslim/AFP

Brüsszel

A listánkba nem is fér bele, hisz az Európai Unió fővárosának főterén nem karácsonyfa, hanem úgynevezett télfa áll. A Grand-Place-on a céhházak és a városháza gyűrűjében még álldogál egy termetes fenyő, de annak díszítése elég szegényes. A városvezetés a muszlimok érzékenységére hivatkozva döntött úgy már jó pár évvel ezelőtt, hogy alternatív installációval kedveskednek a turistáknak. Volt, hogy képernyőket állítottak, amin karácsonyfa jelent meg, volt, hogy elektromos fa állt lézerjátékkal, az utóbbi időkben egy csupasz hangulatú fa lett a befutó megoldás.

Fotó: Hans Lucas/AFP

Moszkva

Oroszországban az ortodox egyház még mindig a Julián-naptárt követi, és a karácsonyt január 7-én ünnepli, ami a Gergely-naptár szerint december 25-ének felel meg. Ettől függetlenül a Vörös téren decemberben már díszes fát láthatunk.

Fotó: AFP

Isztambul

Talán több magyarázatra szorul, hogy a törökök hogyan viszonyulnak a karácsonyhoz. Mustafa Kemal Atatürk, a Török Köztársaság megalapítója és első elnöke több olyan intézkedést is hozott regnálása alatt, amelyek az iszlám vallás visszaszorítását célozták. Az olyan máig is nagyon érzékeny rendelkezések, mint a fejkendők betiltása mellett egyéb vallási, kulturális törekvései voltak. Ennek lett a következménye az, hogy Törökországban elterjedt a karácsonyi ünnep, annyi kiigazítással, hogy ők azt december 31-én ünneplik. Ennek ellenére az Isztambul szívében található Beyoğlu-ban Páduai Szent Antal templom előtt már egész hónapban áll a karácsonyfa.

Fotó: Berk Ozkan /Anadolu /AFP

Lisszabon

A portugál családok december 24-én este vacsorára gyűlnek össze. Az ünnepi asztalt csupa helyi finomsággal halmozzák el. Főtt tőkehal vagy polip burgonyával és portugál káposztával kerül a tányérra. Lassan húsz éve, hogy a portugál főváros legkedveltebb karácsonyfáját a Comercio terén állítják.

Fotó: Zed Jameson/Anadolu/AFP

Bordeaux

Brüsszel után a fránya politika más városra is rányomja a bélyegét. Bordeaux városában a második világháború óta csak jobboldali polgármester volt. 2013-tól meredeken emelkedni kezdett a bevándorlók száma a városban (egyébként 2006 óta húsz százalékkal több migráns él itt), ők állampolgárság nélkül is szavazhatnak az önkormányzati választásokon. Minden felmérés szerint nagy többségük baloldali pártokat választ. Bordeaux polgármestere, az Európai Zöldpárthoz (EELV) tartozó Pierre Hurmic a közösségi hálókon a karácsonyfa-állítás hagyománya ellen szólalt fel. Szerinte „kivágott fákról van szó”, amelyek már „halottak”. Még egy „fák jogairól” szóló megállapodást is kezdeményezett. A polgármester szerint „ez az egész nem illik a mi növényzet-újratelepítési koncepciónkba”. Az ellene tüntető hangokat „múltba révedő, fasiszta és primitív katolikusoknak” nevezte.

Budapest

Az ország karácsonyfája a Parlament oldalában helyezkedik el. A Kossuth tér megújulásakor a tervezők már számoltak a fa elhelyezésével, így egy állandó, földbe süllyesztett foglalat is helyet kapott a délnyugati oldalon, amely a hatalmas fát a kialakított hevedercsatlakozók révén erős szélben is képes biztosan tartani. Idén egy hajdúszoboszlói családi ház kertjéből érkezett a fa a térre a katasztrófavédelem szakembereinek, a honvédség és a rendőrség munkatársainak közreműködésével.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

Borítókép: Karácsonyfát gyújtanak a Spanyol lépcsőn Rómában. (Fotó: Andreas Solaro/AFP)