Itt vannak az első reakciók az EU-csúcsról és a magyar álláspontról

Orbán Viktor arra fogadhat, hogy az európai jobboldal hamarosan erős teljesítményt nyújt a választásokon, és kivárja az időt, amíg több, hasonlóan gondolkodó vezető ülhet egy asztalhoz – írja a The Guardian alapján a Mandiner. A brit lap brüsszeli tudósítója rámutatott a bővítés előtt álló unióval kapcsolatban, hogy az EU már most is küzd azzal, miként kezelje egységesen a jogállamisági és külpolitikai kérdéseket, azt pedig sok vezető elismeri, hogy az új tagok felvétele előtt belső reformokra lenne szükség.

A szlovák és a holland választások eredményeit, valamint az osztrák közvélemény-kutatások legfrissebb állását figyelembe véve a magyar miniszterelnök okkal reménykedhet abban, hogy a jövő évi európai parlamenti választások után megváltozik az EU irányvonala.