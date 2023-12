John Mearsheimer: Az Egyesült Államok kétszer is megakadályozta az ukrajnai béketárgyalásokat

John Mearsheimer

A 76 éves, nemzetközileg elismert tudós jelenleg a Chicagói Egyetemen tanít a Politikatudományi Tanszéken. A nemzetközi kapcsolatok tudományában a realizmus képviselője, azon belül is az offenzív realizmus elméletének kidolgozója. Elképzelése szerint a nagyhatalmak legfőbb célja a regionális hegemónia megteremtése egy anarchikus nemzetközi rendszerben. A professzor 2022 novemberében hazánkba is ellátogatott, miután megjelent Nagy téveszme – Liberális álmok és nemzetközi realitások című könyve magyarul. Mearsheimer Budapesten Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott és beszélgetett a karmelita kolostorban.