Luxusrezidenciát tart fenn a német külügy Brüsszelben

A német szövetségi számvevőszék arra szólította fel az Annalena Baerbock által vezetett külügyminisztériumot, hogy adja el egyik, 2021-ben vásárolt brüsszeli külképviseleti ingatlanát – írta a Junge Freiheit. Az ellenőrző hatóság azért is tartja érthetetlennek a vásárlást, mert Brüsszelben már három német külképviselet is található szintén „jól felszerelt rezidenciákkal”. A külügyminisztérium nem tudta megindokolni a legújabb ingatlanvásárlását és mint fogalmaztak: „nem tartotta be a gazdasági hatékonyság és a takarékosság követelményeit”.

Veszélyes terep ez Baerbock számára – különös tekintettel arra, hogy a Zöldek politikusa –, a számvevőszék szerint ugyanis az ingatlan puszta mérete miatt – mintegy 15 ezer négyzetméter – „energiaigényesebb és drágább a fenntartása”. A külügyminisztérium évek óta figyelmen kívül hagyja a gazdaságosság és a takarékosság törvényi követelményeit a külföldi ingatlanok megszerzése és fenntartása során – állapítja meg a számvevőszék.

Baerbock minisztériuma megfelelő színvonalú, korszerű tárgyi infrastruktúrával rendelkezik, a szükségtelenül nagy ingatlanok és épületek pedig elfogadhatatlanok, csakúgy, mint a pazarló berendezés – véli a számvevőszék. A hivatal ezért felszólítja a külügyminisztériumot, hogy ennek szellemében mérje fel a külföldön szükségtelenné vált ingatlanjait, és a lehető legkisebb veszteséggel értékesítse azokat. Ez „különösen a költségvetési törvények megsértésével megszerzett brüsszeli rezidenciára vonatkozik”.



A minisztérium azonban nem szándékozik ennek eleget tenni. Annalena Baerbock meg akarja tartani a 2021 októberében vásárolt brüsszeli luxusingatlant: mint fogalmazott „ez az egyetlen olyan ingatlan, amely szóba jöhetett, és megfelel az igényeinknek”.

Borítókép: Annalena Baerbock német külügyminiszter nyilatkozik a sajtó képviselőinek az ENSZ 28. nemzetközi éghajlatváltozási konferenciáján (COP28) Dubajban 2023. december 8-án (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)