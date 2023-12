Megindulhat a politikai tisztogatás Lengyelországban

Eddig jellemzően külső erők, főleg Brüsszel és a demokrata párti Washington zsarolta Lengyelországot, most belülről is megindulhat a zsarolás, vagyis a szükségesnek tartott lépések megtétele, illetve tűrése politikai indíttatású fenyegetések, nyomásgyakorlások révén a lengyel kormányzati-közigazgatási berkeken belül (az igazságszolgáltatást is ideértve).