Megrázó videó a prágai ámokfutásról – egy újságíró akarta elterelni a lövöldöző figyelmét + videó

A rendőrség korábban is feltételezte, hogy kapcsolat van a két eset között, de amíg ez be nem bizonyosodott, rendkívüli óvintézkedéseket vezettek be a Klánovicei erdőben.

Médiajelentések szerint a klánovicei áldozatok egy harminckét éves férfi és a két hónapos kislánya.

A rendőrség két napon át kutatott a Klánovicei erdőben a kettős gyilkosság ügyében. Több régióból több száz – közöttük kutyás és lovas – rendőr vett részt a keresésben, de nem bukkantak ott rejtőzködő emberre, aki veszélyes lenne.

Ales Strach, a prágai rendőrség életvédelmi osztályának nyomozója péntek reggel közölte, hogy a bölcsészkari lövöldözés feltételezett elkövetője egyben a klánovicei gyilkosság egyik gyanúsítottja is.

A prágai rendőrség pénteken őrizetbe vett négy személyt, aki „törvénysértő módon reagált” a csütörtöki egyetemi lövöldözésre – közölte pénteken Martin Vondrasek prágai rendőrfőnök.

Az előállított személyek közül egy 14 éves észak-morvaországi fiú azt állította, hogy iskolai lövöldözésre készül. Az iskolásfiú tette ugyan közösség tagja elleni erőszaknak is minősülhetne, azonban a fiú életkora miatt nem vonható felelősségre, a rendőrségnek pedig azt mondta, hogy csak viccelt a támadással kapcsolatban.

Egy prágai férfit, aki bejelentése szerint az egyetemi ámokfutó példájának követését és emberek megölését tervezte, kommandósok fogtak el péntek reggel. Ellene „riadalmat kelő üzenet terjesztése” miatt indult büntetőeljárás.

A harmadik őrizetbe vett személy egy Hradec Kralove régióbeli nő, aki kijelentette: sajnálja, hogy valaki megelőzte az egyetem elleni támadásban. A rendőrfőnök szerint a nő mentális zavarban szenved, és fegyvertartási engedélye sincs.

A negyedik őrizetbe vett személy, egy nyugat-morvaországi férfi azzal fenyegetőzött, hogy az egyetemi támadó egész családjával végezni fog. A rendőrség egy engedéllyel tartott fegyvert foglalt le a férfitől, akit várhatóan több ember ellen elkövetett erőszak szándékával vádolnak meg

További négy esetben a lövöldöző dicsőítése miatt indult rendőrségi eljárás.

Vondrasek a sajtótájékoztatón arra kérte az újságírókat, hogy munkájuk során „ne népszerűsítsék” a lövöldözőt és bűntettét, mivel ezzel hasonló bűncselekmények elkövetésére ösztönözhetnek másokat.

Borítókép: Gyászolók Prágában (Fotó: Csudai Sándor)