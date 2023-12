Orbán Viktor visszatérő vendéget fogad

Gazdasági kapcsolatok, valamint politikai és diplomáciai kérdések, köztük az izraeli háború és Törökország európai uniós kapcsolatai – ilyen témák merülhetnek fel hétfőn Orbán Viktor miniszterelnök és Recep Tayyip Erdogan budapesti tárgyalásai során. A török elnök a Magyar–Török Felső Szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésére érkezik a magyar fővárosba, ám török sajtóértesülések szerint kétoldalú tárgyalásokat is folytat majd. A kormányfő mellett Novák Katalin köztársasági elnök is fogadja Erdogant – számolt be az Anadolu Agency török állami hírügynökség.

Híradások szerint a magyar–török gazdasági kapcsolatok új szintre léphetnek, ugyanis a két ország közös célja, hogy az idei év első felében elért 3,3 milliárd dolláros kereskedelmet hatmilliárd dollárra növelje. A budapesti tárgyalások során pedig arról is szó lesz, hogyan lehetne elérni a tízmilliárd dollárnyi volument.

Başkan Erdoğan'dan Dostluk Anlaşması'nın 100. yılında Macaristan'a tarihi ziyaret! İki ülke arasında ticarette dev hedefhttps://t.co/RbbCo8nsBQ pic.twitter.com/eynP1KUkSS — A Haber (@ahaber) December 16, 2023

Törökországból temérdek termék érkezik hazánkba, köztük pamut, vas- és acéláruk, gépjárművek, valamint különböző ipari gépek és eszközök. Hazánk szintúgy fontos kereskedelmi partnere Ankarának: kazánokat, más ipari gépeket és eszközöket, vegyi anyagokból készült termékeket, valamint gépjárműveket is vásárol Törökország Magyarországtól. Statisztikai adatok szerint a török import évente átlagosan 8,8 százalékkal növekszik.

A török lapok kiemelték: 2002 óta mintegy 112 millió dollár értékben fektettek be hazánkban a török vállalatok, ám a magyar befektetések is egyre növekszenek a szövetséges országban: az elmúlt mintegy húsz évben 29 millió dollár értékben irányult közvetlen befektetés Törökországba. Hazánkban mintegy ötszáz török vállalat működik.

Előzetes jelentések szerint energiaügyi egyeztetésekre is sor kerül Budapesten, ugyanis várhatóan jövő évtől már Törökországból is érkezhet földgáz hazánkba.

A felek kitérhetnek továbbá a gázszállításhoz és -tároláshoz szükséges törökországi infrastruktúra fejlesztésére is, mely a hazai gázimport szempontjából is kulcsfontosságú: a Törökországon áthaladó Török Áramlaton keresztül hazánkba is érkezik cseppfolyósított földgáz.