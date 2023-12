Szijjártó Péter: Európa biztonsága Afrika biztonságával kezdődik + videó

Hatalmas szükség lenne az Afrika stabilitását garantáló országok támogatására Európa részéről, amiből Magyarország kiveszi a részét, ugyanis a két kontinens biztonsága szorosan összefügg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Kampalában. A tárcavezető az ugandai kollégájával, Jeje Odongo Abubakarral közösen tartott sajtóértekezletén arról számolt be, hogy Európa ma az utóbbi harminc év legsúlyosabb biztonsági kihívásaival néz szembe, és ezek egy része nem oldható meg Afrika nélkül.

Aláhúzta, hogy ezért nagy szükség van az olyan felelősségteljes országokra, mint Uganda, amelyek fékezik a migrációt és biztosítják a térség stabilitását, s ezeket támogatni kell.

Rámutatott arra, hogy Uganda a régió stabilitásának egyik fő pillére, az ország a legtöbb menekültet fogadta be Afrikában, nagyjából másfél millió főt, továbbá komoly erőfeszítéseket tesz a terrorizmus elleni harc terén is, amihez Európának támogatást kellene nyújtania. Mint mondta, ebből hazánk alaposan ki is veszi a részét, Magyarország a valaha volt legnagyobb afrikai gazdaságfejlesztési programját hajtotta végre Ugandában 17 millió dollár értékben. Ennek keretében többek közt három iskolát építettek a legnagyobb menekülttáborban, modernizálták a közigazgatást, mobil egészségügyi központot hoztak létre, s korszerűsítették az ugandai szívkórházat, illetve kiberbiztonsági központot állítottak fel a pénzügyi szektor védelmére.