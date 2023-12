Legutóbb 2014. január 16-án szavazták meg az úgynevezett diktatórikus törvényeket, mely végül a véres Majdanba torkollott. Most, közel tíz évvel később, amikorra az említett forradalom kegyetlen háborúvá vált, olyan jogfosztó mozgósítási törvényt nyújtottak be a Verhovna Rada, azaz a kijevi parlament elé, amit még a távoli Phenjanban is megirigyelnének.