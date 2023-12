Van egy rossz hírünk azoknak, akik sokat ingáznak

Annak ellenére, hogy elég sok bosszúságot okozhat, rengetegen ingáznak idehaza Budapest és az agglomeráció, sőt akár a messzebbi vidéki városok között is, pedig már több kutatás is készült arról, hogy ez nem feltétlenül van jó hatással a szervezetre, többek között azért, mert az ingázók általában kevésbé aktívak fizikailag, hajlamosabbak az elhízásra, de állítólag több alkoholt fogyasztanak és ráadásul nem is alszanak olyan jól, mint a többiek