A balliberális lapokat nem érdekli, hogy két lábbal tiporják el a lengyel jogállamiságot

A nemzetközi baloldal szerint sem történt semmi érdekes

Nemzetközileg sem éri el a baloldal ingerküszöbét az, ami Lengyelországban zajlik. Megnéztük a legnagyobb oldalakat, hogy melyek foglalkoztak a tegnap esti eseményekkel. A jogállamiság és a szólásszabadság leghangosabb nemzetközi szószólói jelen helyzetben nem érzik úgy, hogy bármi gond lenne a lengyeleknél.

A The Guardian legalább arról írt, hogy Andrzej Duda elnök mindent meg fog tenni azért, hogy a konzervatív képviselők kiszabadulhassanak. A New York Times ennyire se gondolta fontosnak, hiszen egyáltalán nem írt az esetről. A Washington Post visszafogottan beszámolt arról, hogy letartóztatták a két képviselőt. A CNN pedig úgy fogalmazott, hogy populista törvényhozókat tartóztattak le.

Németországban a Der Spiegel, a Süddeutsche Zeitung, a ZDF Heute vagy a Bild nem érezte úgy, hogy bármennyire is be kellene számolniuk a lengyelországi történésekről, de az osztrák Der Standard is csak az alaphírt közölte.

Borítókép: Tüntetők a rendőri intézkedés ellen tiltakoznak Mariusz Kaminski volt belügyminisztert és Maciej Wasik volt belügyminiszter-helyettest ábrázoló transzparensekkel a varsói elnöki palotánál (Fotó: MTI/EPA-PAP/Radek Pietruszka)