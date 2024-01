Dmitrij Medvegyev: az ukránok banális és megalkuvást nem ismerő tolvajok

Kiderült, hogy a The New York Times szerint a Pentagon nem tartotta számon az Ukrajnának szállított fegyvereket, így eltűnt 1 milliárd dollár értékű fegyver: közel 40 ezer darab - kamikaze drónok, hordozható légvédelmi rendszerek és éjjellátó készülékek. Most az amerikai bábjátékosok attól tartanak, hogy a fegyvereket ellophatták és csempészeknek adhatták át akár az egyik rohadt kamarillájuk, akár a kijevi gazemberek.