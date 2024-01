Egy keletnémet politikus tart az AfD betiltásától

A szövetségi kormány kelet-németországi biztosa, Carsten Schneider az Alternatíva Németországért Párt (AfD) betiltása ellen emelt szót.

Ha betiltunk egy olyan pártot, amely nem illik ugyan hozzánk, de stabilan áll a közvélemény-kutatásokban, az még nagyobb szolidaritást fog eredményezni vele. Még olyanoktól is, akik nem AfD-szimpatizánsok vagy szavazók. A járulékos károk nagyon nagyok lennének.

A YouGov által végzett legfrissebb közvélemény-kutatási felmérés szerint is egyre többen bíznak a pártban, sőt abban is, hogy az Alternatíva Németországért még tartományi miniszterelnöki tisztséget is szerezhet az idei három kelet-németországi tartományi választáson. A válaszadók 53 százaléka szerint az AfD abszolút többséget szerezhet, ez az arány a keleti tartományokban 58 százalék.

Szászország, Türingia és Brandenburg kulcsfontosságú választások elé néz, és a németek többsége arra számít, hogy az AfD számottevő szerepet fog játszani

– nyilatkozta a YouGov szóvivője.

Az AfD-vel való koalíciós partnerséget jelenleg más pártok kizárják, így az AfD vezette kormány lehetősége az abszolút parlamenti többség megszerzésétől függ. „A felmérés rámutat arra a tényre, amely szerint a németek elismerik az AfD potenciális befolyását a régió kormányzásának alakulásában” – teszi hozzá egy politikai kommentátor.

Az AfD tavaly már egy főállású polgármesteri pozíciót is szerzett, a pirnai választáson Szászországban pedig a jobboldali párt jelöltje került ki győztesként december közepén. Ezen kívül az AfD mintegy fél éve irányítja a dél-türingiai Sonneberg körzetét is.

A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) frakcióvezetője, Saskia Esken egyenesen az ellenzéki párt betiltását követelte a közelmúltban. Esken még azt is szerette volna elérni, hogy „újra és újra megvizsgálják ezt”, miután újabb csúcsot döntöttek a közvélemény-kutatások.

A párt lehetséges betiltására vonatkozó felvetés Esken párttársa, Carsten Schneider szerint azonban nagyon nehéz lenne, írta a Junge Freiheit.

„A siker esélyeit jogi szempontból nagyon kicsinek tartom, éppen ezért nem is gondolkodom rajta” – mondta Schneider a Süddeutsche Zeitungnak.

Németországban az Alaptörvény értelmében a pártbetiltáshoz kapcsolódó beavatkozásról csak a Szövetségi Alkotmánybíróság jogosult dönteni, írta korábban az alaptorvenyblog.hu.

Schneider szerint az AfD-vel inkább tartalmi konfrontációt kellene, hogy folytassanak, és a választók számára világossá tegyék, „milyen következményei lennének az ő álláspontjuknak”. Többek között azzal vádolja a jobboldali pártot, hogy a minimálbér ellen szavazott, valamint hogy el akarják törölni az örökösödési adót.

Az Alternatíva Németországért jelenleg jócskán megelőzi a három koalíciós kormánypártot, a Német Szociáldemokrata Pártot, a Zöldeket és a Német Szabaddemokrata Pártot (FDP).

A Bundestag-választásra készülő összes felmérésben a CDU/CSU mögött a második helyen áll. Szászországban, Türingiában és Brandenburgban, ahol szeptemberben új tartományi parlamenteket választanak, szinte valamennyi közvélemény-kutatás az AfD-t látja az élen, egyes esetekben nagy különbséggel, a Német Szociáldemokrata Párt is kieshet a tartományi parlamentből. Ott jelenleg három százalékon áll.



