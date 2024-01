Kelet-Közép-Európában is sokat tanulhatunk Vietnámtól

A szakértő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert idézve elmondta, a Vietnámba irányuló magyar export mértéke rekordot döntve elérte az évi százmilliárd dolláros értéket. Klemensits Péter arról is beszámolt, korábban Magyarország egy ötszázmillió eurós segélyhitelkeretet is felkínált Vietnámnak, továbbá az egészségügy, az oktatás, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás területén is szoros az együttműködés Budapest és Hanoi között.

Kiemelte továbbá azt is, 2023 nyaráig Magyarországnak 22 projektje volt Vietnámban, melyek értéke meghaladta a hetvenmillió dollárt.

Magyarországon körülbelül hatezer vietnámi állampolgár él, a szakértő azonban hozzátette, a vietnámi értelmiségi körben mintegy négyezren vannak azok, akik korábban hazánkban végezték el felsőfokú tanulmányaikat. Mindez lehetőséget teremt arra, hogy a politikai és a gazdasági együttműködést is előmozdítsa a két ország között – vélekedett. Hozzátette a Stipendium Hungaricum Magyarország kétszáz felsőoktatási helyet ajánlott fel vietnámiaknak.

Egyensúlypolitika a két nagyhatalom között

Klemensits Péter Vietnám külpolitikájáról is beszélt a Magyar Nemzetnek. A távol-keleti ország és az Európai Unió 2019-ben írták alá az Európai–Vietnámi Szabadkereskedelmi Megállapodást (EVFTA). Statisztikai adatok szerint az Európai Unió területére közel 128 milliárd dollár értékű áru érkezett Vietnámból a megállapodás után.

Az a cél, hogy 2030-ra az unió és Vietnám között a vámok 99 százalékát eltöröljék

– emelte ki a szakértő.

Hszi Csin-ping kínai elnököt (b) fogadja Pham Minh Chinh vietnámi miniszterelnök a hanoi kormányfõi hivatalban 2023. december 13-án. Fotó: MTI/EPA/AFP/Nhac Nguyen

A Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának munkatársa úgy látja, a délkelet-ázsiai államok hagyományosan nagyon jók abban, hogy megpróbálnak középutat találni a nagyhatalmak között – az egyensúlypolitikát folytató államok közé tartozik Vietnám is. Hanoinak az amerikai embargó után sikerült rendeznie kapcsolatait Washingtonnal, miközben szomszédos országként Kínával is hosszú időre nyúlnak vissza kapcsolataik – noha a kínai–vietnámi kapcsolatok sem voltak mindig felhőtlenek. – A vietnámi külpolitika egyrészt mindenképp igazodik a kínai elvárásokhoz, ugyanakkor az ország Kínával szemben megfelelő súlypontot is próbál képezni – mutatott rá Klemensits Péter.

Példaként éppen Washington és Hanoi kapcsolatát hozta fel a szakértő, ugyanis az amerikai–vietnámi kapcsolatok az utóbbi időben nagyon szorossá váltak, melyek kiterjednek a politikai, biztonsági és gazdasági együttműködésre is.

– Vietnám abban érdekelt, hogy békés kapcsolatot alakítson ki minden olyan országgal, melyek erre hajlandók – tette hozzá.

Úgy gondolom, ebben a vonatkozásban Kelet-Közép-Európában is sokan tanulhatunk a délkelet-ázsiai országoktól, különösen Vietnámtól

– fogalmazott a szakértő.