Magyarország kiemelt célpontja a migránsoknak

A belügyminiszter szerint Románia tavaly megerősítette az államhatár védelmét és sikerült jelentősen visszaszorítania az illegális migrációt. A román határrendőrök kísérleti programokat vezettek be bolgár, szerb, magyar, moldovai és ukrán kollégáikkal közösen növelik az éberségi és védelmi szintet a határokon. Predoiu arról is tájékoztatta uniós hivatali partnereit, hogy Románia folytatja a határrendészet felszerelését a szükséges logisztikával, drónokkal, megfigyelő eszközökkel, és a szükséges közlekedési eszközökkel, ebben pedig az Európai Bizottság közösségi forrásokból történő támogatására is számít. A román határrendészet a szakmai felkészültség és integritás szintjének emelésére, a csempészés, illegális migráció és emberkereskedelem megállítására kapott utasítást.

A határvédelem olyan tevékenység, amely közvetlen hatással van a nemzetbiztonságra, és a csempészés minden szervezett formáját meg kell akadályoznunk

– mondta a román belügyminiszter.

Borítókép: A Kunszõllõs (Lunga) és Nákófalva (Nakovo) közötti határátkelõhely a román-szerb határon 2015. szeptember 20-án (Fotó: MTI/Kelemen Zoltán Gergely)