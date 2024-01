Migránsokat kénytelen visszafogadni Románia

Bár a tárcavezető a nemzetközi szabályozásra hivatkozik,

a migránsok visszafogadását a Karl Nehammer vezette bécsi kormány szabta feltételül azért, hogy visszavonja vétóját Románia és Bulgária részleges schengeni csatlakozásával kapcsolatban.

A decemberben született megállapodás szerint a két kelet-európai ország a légi, illetve a tengeri forgalomban márciusban csatlakozik a határok nélküli európai térséghez. A szárazföldi ellenőrzések megszüntetéséről, azaz a teljes schengeni tagságról később születik döntés.

Catalin Predoiu román belügyminiszter azt is elmondta: a csatlakozást követő időszakban a bukaresti repülőtéren osztrák határellenőrök is segítik majd román kollégáik munkáját. A tárcavezető szerint ez csak annyit jelent, hogy abban az esetben, ha valakinél gyanús, hamisnak tűnő útlevelet, személyi igazolványt találnak, a román tisztek mellett az osztrákok is ellenőrzik a dokumentumot.

Mint arról a Maszol erdélyi portál beszámolt, az erdélyi repülőterek többsége felkészült a légi Schengen-tagság feltételeinek megfelelő biztosítására. Néhány romániai légikikötő esetében módosításokat kell eszközölni, így például a kolozsvári Avram Iancu reptéren is. A szatmárnémeti repülőtér esetében egyes fejlesztési projektek befejezését várják 2024 első negyedévében. A temesvári, marosvásárhelyi, nagyszebeni és a nagyváradi légikikötők felkészültek az Air Schengenre.

Borítókép: Migránsok egy befogadóközpontban (Fotó: MTI/EPA-ANP/Vincent Jannink)