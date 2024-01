Morawiecki: Lengyelországban egyre inkább orwelli világot élünk

A PiS vezetője azzal vádolta a Tusk-kormányt, hogy megsértette a jogállamiság elveit, mivel törvényhozói felhatalmazás nélkül vezetnek be jelentős változtatásokat, és a politikai akarat most fontosabb, mint a törvény. De amiatt is bírálta a baloldali kabinetet, mert szerinte együttműködik az Európai Unió intézményrendszerével, és készen áll az illegális migránsok Lengyelországba történő kötelező áttelepítésére.

A demokrácia elleni támadás sem öncélú. Természetesen szükséges ennek a kormánynak, de elsősorban egy bizonyos cél eléréséhez szükséges. Ez a cél, részben megvalósulva, az, hogy megfeleljen azoknak az elvárásoknak, akik az EU-ban döntenek. Így mindenekelőtt a migránsok áthelyezése

– hangsúlyozta Kaczynski.

Prezes PiS J. Kaczyński: UE ma swoje oczekiwania, chce relokacji i wielu zmian w naszym kraju – obecny premier Tusk nie będzie temu przeciwny i zgodzi się na wszystko co narzuci mu Bruksela. Mamy także do czynienia z wielkim zakłamaniem i nie dotrzymywaniem obietnic, mamy nowe…

Borítókép: Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnök (k) nyilatkozik a sajtó képviselőinek (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)